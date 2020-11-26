26 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Akıncı Üssü davasında karar açıklandı! Darbecilerden kim ne ceza aldı?

Akıncı Üssü davasında karar açıklandı! Darbecilerden kim ne ceza aldı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2020 13:47
Güncelleme:26.11.2020 13:47
Son dakika haberi... 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü davasında karar açıklandı. Peki darbecilerden kim ne ceza aldı? İşte detaylar...

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü davasında karar açıklandı. Peki darbecilerden kim ne ceza aldı? İşte detaylar...

KEMAL BATMAZ- 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

HAKAN ÇİÇEK- 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

NURETTİN ORUÇ- 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

HARUN BİNİŞ- 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ TUĞGENERAL BEKİR ERCAN VAN- 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ PİLOT YARBAY HASAN HÜSNÜ BALIKÇI - 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ ALBAY VEYSEL KAVAK - 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ YÜZBAŞI AHMET TOSUN - 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ TUĞGENERAL RECEP SAMİ ÖZATAK- 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ TUĞGENERAL KEMAL MUTLUM- 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ ALBAY ALİ DURMUŞ - 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ BİNBAŞI MURAT BİCİL- 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ BİNBAŞI ALİ KARABULUT - 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ YARBAY HAKAN KARAKUŞ- 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ PİLOT BİNBAŞI MUSTAFA AZİMETLİ - 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ YÜZBAŞI MUSTAFA METE KAYGUSUZ - 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ BİNBAŞI MEHMET FATİH ÇAVUR - 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ PİLOT YÜZBAŞI HÜSEYİN TÜRK - 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Akıncı Üssü davasında bir sanık mahkeme başkanını tehdit etti! AKINCI ÜSSÜ DAVASINDA BİR SANIK MAHKEME BAŞKANINI TEHDİT ETTİ!

ESKİ PİLOT YÜZBAŞI UĞUR UZUNOĞLU - 45 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ PİLOT MÜSLİM MACİT - 16 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ ALBAY FATİH YARIMBAŞ - 9 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ PİLOT MEHMET ÇETİN KAPLAN - 8 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ PİLOT ERTAN KORAL - 8 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ ÜSTEĞMEN MUSTAFA ÖZKAN - 3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ PİLOT MEHMET YURDAKUL 3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ PİLOT İLHAMİ AYGÜL - 3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ESKİ TUĞGENERAL TİMURCAN ERMİŞ- AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Akıncı Üssü davasında hainlere ceza yağdı! Kararları uzman isimler A Haber’de değerlendirdi AKINCI ÜSSÜ DAVASINDA HAİNLERE CEZA YAĞDI! KARARLARI UZMAN İSİMLER A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
Son dakika | Akıncı Üssü davasında karar açıklandı! İşte FETÖcü hainlerin aldığı ceza SON DAKİKA | AKINCI ÜSSÜ DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI! İŞTE FETÖ'CÜ HAİNLERİN ALDIĞI CEZA

Darbecilere ceza yağdı
Darbecilere ceza yağdı
Katar Emiri Ankara'da!
Katar Emiri Ankara'da!
Darbecilerden kim ne ceza aldı?
Darbecilerden kim ne ceza aldı?
O ilde koronavirüs hastalarına barkodlu bileklik
O ilde koronavirüs hastalarına barkodlu bileklik
A Haber muhabiri aşıda gönüllü oldu
A Haber muhabiri aşıda gönüllü oldu
Gerekçeli karar ne zaman açıklanır?
Gerekçeli karar ne zaman açıklanır?
PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Mahkeme başkanını tehdit etti
Mahkeme başkanını tehdit etti
Hainlere ceza yağdı! Kararlar ne anlama geliyor?
Hainlere ceza yağdı! Kararlar ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan uyardı: Sonu faşizme çıkar
Başkan Erdoğan uyardı: Sonu faşizme çıkar
Türkiye için büyük bir başarıdır
"Türkiye için büyük bir başarıdır"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık açık uyardı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık açık uyardı!
Daha Fazla Video Göster