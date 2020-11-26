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Akıncı Üssü davasında karar açıklandı! Darbecilerden kim ne ceza aldı?
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü davasında karar açıklandı. Peki darbecilerden kim ne ceza aldı? İşte detaylar...
KEMAL BATMAZ- 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
HAKAN ÇİÇEK- 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
NURETTİN ORUÇ- 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
HARUN BİNİŞ- 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ TUĞGENERAL BEKİR ERCAN VAN- 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ PİLOT YARBAY HASAN HÜSNÜ BALIKÇI - 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ ALBAY VEYSEL KAVAK - 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ YÜZBAŞI AHMET TOSUN - 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ TUĞGENERAL RECEP SAMİ ÖZATAK- 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ TUĞGENERAL KEMAL MUTLUM- 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ ALBAY ALİ DURMUŞ - 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ BİNBAŞI MURAT BİCİL- 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ BİNBAŞI ALİ KARABULUT - 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ YARBAY HAKAN KARAKUŞ- 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ PİLOT BİNBAŞI MUSTAFA AZİMETLİ - 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ YÜZBAŞI MUSTAFA METE KAYGUSUZ - 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ BİNBAŞI MEHMET FATİH ÇAVUR - 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ PİLOT YÜZBAŞI HÜSEYİN TÜRK - 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ PİLOT YÜZBAŞI UĞUR UZUNOĞLU - 45 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ PİLOT MÜSLİM MACİT - 16 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ ALBAY FATİH YARIMBAŞ - 9 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ PİLOT MEHMET ÇETİN KAPLAN - 8 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ PİLOT ERTAN KORAL - 8 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ ÜSTEĞMEN MUSTAFA ÖZKAN - 3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ PİLOT MEHMET YURDAKUL 3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ PİLOT İLHAMİ AYGÜL - 3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESKİ TUĞGENERAL TİMURCAN ERMİŞ- AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET