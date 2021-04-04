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Darbe imalı bildiriye Numan Kurtulmuş'tan A Haber canlı yayınında tepki: Bu AK Parti ve hükümetin değil Türkiye'nin meselesidir

A Haber
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Giriş: 04.04.2021 21:30
Güncelleme:04.04.2021 21:56
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 104 emekli amiralin milli iradeyi hedef aldığı darbe imalı bildirisiyle ilgili A Haber canlı yayınında çapıcı açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, milli iradeyi hedef alan bu bildiri karşısında sessizliğini sürdüren Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Bu AK Parti ya da hükümeti meselesi değildir. Türkiye'nin meselesidir. Türkiye'de bugüne kadar 5 darbe yaşandı ve bunların bedelini millet ödedi. Yaşanan hangi darbeden sivil siyaset nemalandı. Bu darbeler ülkeyi 15-20 yıl geri götürdü." ifadelerini kullandı.
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