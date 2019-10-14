Dakika dakika A Haber ve TRT Haber karşılaştırması!

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG unsurlarına yönelik harekatın başlama anından itibaren sıcak bölgelerden yayın yapan A Haber, FETÖ ve PKK’lı trolleri çıldırttı. Kurulduğu ilk günden itibaren yerli ve milli duruşuyla devletinin ve milletinin yanında vesayet odaklarının karşısında yer alan A Haber, Barış Pınarı Harekatı’ndaki yayınlarıyla da kirli odakların hedefi haline geldi. Sosyal medyada bir fotoğraf karesi üzerinden algı operasyonu yapan trollerin yalanına kendilerine gazeteci diyen sözde isimler de ortak oldu. A Haber Yurt Haberler Müdür Kerim Ulak’ın yayını üzerinden yalan ve iftirayla A Haber’e saldıran troller algı operasyonu da ellerinde patladı. İşte bahsi geçen TRT Haber ve A Haber canlı yayınının dakika dakika karşılaştırılması...