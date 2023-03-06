Cüzdandan çıkan acı detay! Enkazda bulunan yürek yakan hikaye

17 Ağustos depreminden sağ kurtuldu ama asrın felaketi onu hayattan kopardı. Acı hikayeyi ise Malatya'da 104 kişinin hayatını kaybettiği apartmanda bulunan cüzdan ortaya çıkardı.

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