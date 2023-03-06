06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cüzdandan çıkan acı detay! Enkazda bulunan yürek yakan hikaye

Cüzdandan çıkan acı detay! Enkazda bulunan yürek yakan hikaye

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.03.2023 08:58
17 Ağustos depreminden sağ kurtuldu ama asrın felaketi onu hayattan kopardı. Acı hikayeyi ise Malatya'da 104 kişinin hayatını kaybettiği  apartmanda bulunan cüzdan ortaya çıkardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Koalisyon adayı bugün açıklar mı?
Koalisyon adayı bugün açıklar mı?
Cüzdandan çıkan acı detay!
Cüzdandan çıkan acı detay!
Kahramanlara onur madalyası!
Kahramanlara onur madalyası!
Deprem sonrası deniz taştı
Deprem sonrası deniz taştı
Ana gündem maddesi deprem
Ana gündem maddesi deprem
Bingöl’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
’Kılıçdaroğlu ve Akşener birbirine oyun oynuyordu’
'Kılıçdaroğlu ve Akşener birbirine oyun oynuyordu'
İYİ Parti bundan sonra ne yapacak?
İYİ Parti bundan sonra ne yapacak?
Masada vekil pazarlığı mı yapılıyor?
Masada vekil pazarlığı mı yapılıyor?
Akşener masadan neden kalktı?
Akşener masadan neden kalktı?
6 katlı bina çöktü! A Haber olay yerinde!
6 katlı bina çöktü! A Haber olay yerinde!
Şanlıurfa’da binanın yıkılma anı ortaya çıktı
Şanlıurfa'da binanın yıkılma anı ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster