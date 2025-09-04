04 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan bıçaklı saldırıda can verdi! Katil zanlısı yakalandı
Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan bıçaklı saldırıda can verdi! Katil zanlısı yakalandı

Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan bıçaklı saldırıda can verdi! Katil zanlısı yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2025 09:06
İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan restoranda yemek yediği sırada 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün bıçaklı saldırısına uğradı savcı Kayhan olay yerinden hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise olay yerinde gözaltına alındı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu olay yerinden son durumu anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan bıçaklı saldırıda can verdi! Katil zanlısı yakalandı
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mektubu!
Başkan Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mektubu!
Savcıya bıçaklı saldırı! Katil yakalandı
Savcıya bıçaklı saldırı! Katil yakalandı
CHP’de gözler 15 Eylül’e çevrildi
CHP'de gözler 15 Eylül'e çevrildi
Öldürülen savcı ile katil zanlısı aynı karede!
Öldürülen savcı ile katil zanlısı aynı karede!
Cumhuriyet Savcısı’na bıçaklı saldırı!
Cumhuriyet Savcısı’na bıçaklı saldırı!
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’a suikast!
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a suikast!
CHP’li başkan GOP’ta 5 milyar TL borç bıraktı!ktı
CHP'li başkan GOP'ta 5 milyar TL borç bıraktı!ktı"
Ekrem İmamoğlu CHP’yi kaosa mı sürükledi?
Ekrem İmamoğlu CHP'yi kaosa mı sürükledi?
Kalbimizin diğer yarısı Gazze, Filistin, Yemen ve Sudan’dadır
“Kalbimizin diğer yarısı Gazze, Filistin, Yemen ve Sudan’dadır”
Netanyahu denen gaddara seyirci kalamayız
“Netanyahu denen gaddara seyirci kalamayız”
O gece sendin gelen ya hazreti Muhammed
“O gece sendin gelen ya hazreti Muhammed”
Başkan Erdoğan’dan Külliye’deki Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda!
Başkan Erdoğan'dan Külliye'deki Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda!
Daha Fazla Video Göster