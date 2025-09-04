04 Eylül 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan bıçaklı saldırıda can verdi! Katil zanlısı yakalandı
İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan restoranda yemek yediği sırada 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün bıçaklı saldırısına uğradı savcı Kayhan olay yerinden hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise olay yerinde gözaltına alındı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu olay yerinden son durumu anlattı.