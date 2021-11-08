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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte görüntüler...

AA
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Giriş: 08.11.2021 16:47
Güncelleme:08.11.2021 16:47
Son dakika haberine göre: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir gündemle toplandı. Asgari ücret zammı ne kadar olacak? EYT’de hangi modeller masada? Sağlıktan siyasete, üretimden dış politikaya birçok konuda değerlendirmenin yapılacağı toplantıda alınan kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.
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