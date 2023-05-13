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Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'nin oyları ne olacak? YSK merak eden soruyu yanıtladı

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Giriş: 13.05.2023 13:13
Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılması yönünde karar aldı.
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