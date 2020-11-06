Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan A Haber'de flaş açıklamalar - Özel röportaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'deki başkanlık seçimi ile ilgili A Haber'e verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay, "Adaylardan yana tercihimiz yok, dışarıdan takip ediyoruz. Türkiye'de iktidarın belirlenmesine asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "ABD ile yeni dönemde ilişkiler nasıl olacak?" sorusuna ise "Türkiye yaptırımlardan korkan bir ülke olmaktan çıkmıştır." yanıtını verdi. İzmir depremiyle ilgili de konuşan Oktay, "Kimin kusuru varsa bedelini ödeyecek." dedi.