Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir’de... |Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı kabine üyeleri, yüksek yargı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları eşlik etti. Heyet, Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi.