BİZE ULAŞIN
11.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti |Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü etti. Kritik görüşme 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 14.20'de başladı. Kritik görüşme 1 saat sürdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 14.20'de başladı. Kritik görüşme 1 saat sürdü.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.