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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan Bahçeli yorumu: Uç nokta benzetmesidir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan Bahçeli yorumu: Uç nokta benzetmesidir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 13:23
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Öcalan'ın Meclis'te DEM grubunda konuşması önerisi bir uç nokta benzetmesidir" dedi. Mehmet Uçum asıl mesele "terör örgütünün lağvedilmesidir" diye konuştu.
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