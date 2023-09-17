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Cumhur İttifakı sahaya indi! A Haber'e özel çarpıcı açıklamalar... CHP ve İYİ Parti'ye sert sözler: Türkiye "Zillet"ten kurtulacak

A Haber
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Giriş: 17.09.2023 13:38
Cumhur İttifakı yerel seçimler için sahaya indi. İttifak olacak iller belirlendi mi? MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhur İttifakı sahaya indi! CUMHUR İTTİFAKI SAHAYA İNDİ!

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Cumhur İttifakı sahaya indi! A Haber’e özel çarpıcı açıklamalar... CHP ve İYİ Parti’ye sert sözler: Türkiye Zilletten kurtulacak
Cumhur İttifakı sahaya indi! A Haber'e özel çarpıcı açıklamalar... CHP ve İYİ Parti'ye sert sözler: Türkiye "Zillet"ten kurtulacak
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