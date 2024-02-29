Cumhur İttifakı Bursa Başkan Adayı Alinur Aktaş A Haber’de açıkladı: Emeklilere 1.500 TL'lik alışveriş desteği

Bursa'da bugüne kadar hangi hizmetler yapıldı? Kentsel dönüşümde son durum ne? Yeni projeler neler? Cumhur İttifakı Bursa Başkan Adayı Alinur Aktaş, A Haber canlı yayınında Erkan Tan'ın sorularını yanıtladı.

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