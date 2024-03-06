Cumhur İttifakı adayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin müjdeyi A Haber'de verdi: Emekli kart ve aile kart...

Cumhur İttifakı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin, 10 yılda hangi çalışmalara imza attı? Yeni dönem için hangi projeleri var? Şahin, A Haber canlı yayınında Erkan Tan'ın sorularını yanıtladı.

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