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Cumhur İttifakı adayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin müjdeyi A Haber'de verdi: Emekli kart ve aile kart...

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2024 09:42
Cumhur İttifakı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin, 10 yılda hangi çalışmalara imza attı? Yeni dönem için hangi projeleri var? Şahin, A Haber canlı yayınında Erkan Tan'ın sorularını yanıtladı.
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