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Cumhrurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Temel önceliğimiz enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak!

Cumhrurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Temel önceliğimiz enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak!"

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Giriş: 24.01.2025 22:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olay yerinden açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Değerli arkadaşlar çok üzücü bir haberle karşı karşıyayız. 94 yılında ruhsatlandırılmış bir bina. Şu anda temel önceliğimiz binanın altında vatandaşımız var mı varsa da onları kurtarmak. Her türlü çabayı kurumlarımız sağlıyor. Her ihtimale karşı bir takım takviye ekiplerde geldi bölgeye. Bir an önce bu durumu açıklığa kavuşturmamız ve içeride kalanları çıkarmamız lazım.” ifadelerini kullandı. Öte yandan A Haber muhabiri Ahmet Çelik'in enkazın üstünde tüten dumanın nedenini sormasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Binanın içerisinde ahşap olduğu için ufak bir yangın söz konusu fakat tehlike arz etmiyor.
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Cumhrurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Temel önceliğimiz enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak!
Temel önceliğimiz enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak!
"Temel önceliğimiz enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak!"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olay yerinde!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olay yerinde!
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