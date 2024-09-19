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Coşkun Başbuğ siber terör saldırısını A Haber'de değerlendirdi

Coşkun Başbuğ siber terör saldırısını A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 13:17
Terör devleti İsrail'in siber saldırı dalgası ne anlama geliyor? Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, bilişim uzmanları Ömer Koman ve Deniz Unay A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, Terörün amacı belli. Korku yaratmak. İkinci bir amacı daha var korkuyu yönetmek. Şu an İsrail bunun ikisini de yapıyor. Önce korkuyu yaydı ardından Lübnan üzerinden korkuyu yönetiyor hatta bir kara saldırısına başlanacak deniyor." ifadelerini kullandı.
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