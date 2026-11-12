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COP31'de sıfır atık mesajı! Emine Erdoğan 2035 hedeflerini açıkladı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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COP31'de sıfır atık mesajı! Emine Erdoğan 2035 hedeflerini açıkladı

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde sıfır atık ve metan emisyonlarının azaltılması dünya liderlerinin gündemindeydi. Zirve kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gıda israfıyla mücadeleye dikkat çekerek sıfır atık konusunda uluslararası iş birliği çağrısında bulundu. Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında 2035 yılı için belirlenen küresel hedefleri açıklarken, sürdürülebilir bir gelecek için atılması gereken adımların önemini vurguladı.

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