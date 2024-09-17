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Cinayet kararını aile meclisi mi aldı? Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi

Cinayet kararını aile meclisi mi aldı? Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 12:47
Narin cinayetinde her geçen gün yeni bir sır perdesi aralanıyor. "Organize cinayet" ve "cinayet aile meclisinde planlandı" iddialarının aslı ne? Uzun yıllar bölgede askeri görevlerde bulunmuş ve birçok benzer olaya şahitlik etmiş isimlerden Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, katıldığı Sebep Sonuç programında Narin cinayetini toplumsal, bireysel ve sosyolojik yönden değerlendirdi.
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