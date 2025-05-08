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Cilo Dağı’nın eteklerinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı: Cilo’nun zirvesinden esen ilham rüzgarı

Cilo Dağı’nın eteklerinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı: Cilo’nun zirvesinden esen ilham rüzgarı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 18:08
Suüstü köyündeki Bist İlkokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan ve 19’u TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulan 20 proje sergilendi. Sergilenen projeler arasında uçkun bitkisinden doğal krem yapımı ve hatmi çiçeğinden içilebilir su üretimi gibi projeler dikkat çekerken, Cilo Dağı'nın sunduğu doğal çeşitliliğin bilimsel çalışmalara ilham kaynağı olduğu ifade edildi.
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Cilo Dağı’nın eteklerinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı: Cilo’nun zirvesinden esen ilham rüzgarı
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