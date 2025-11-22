CHP'yi karıştıran bildiri! Özel'e "partiyi temizleyin" çağrısı: "4 yılda 111 milyarlık vurgun"

22 Kasım 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 11:21
CHP içinde, İBB iddianamesi ile yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle hem tabanda hem de milletvekilleri arasında artan huzursuzluk giderek büyüyor. Özgür Özel, bu krizin gölgesinde 39'uncu Olağan Kurultay’a gitmeye hazırlanırken kulisler de bir hayli hareketli. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden oluşan parti içi muhalefetin yeniden harekete geçeceği konuşuluyor. CHP’de kazan kaynarken, binlerce sayfalık iddianameden yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.
