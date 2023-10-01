01 Ekim 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'ye küçük ortaktan yerel seçim resti! DEVA Partisi Sözcüsü Şahin: CHP 5 değil isterse 55 belediye versin...
14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde 8 benzemezin desteğine rağmen sandıktan hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkmaz sokağa girmişti. Yerel seçimlere gider ayak koalisyon masasında yer alan partilerin tek tek CHP'ye rest çekmesi ve kendi bünyesi altında seçimlere gireceğini açıklaması CHP'de büyük bir kargaşa yaratmaya devam ediyor. Muhalefete bu kez rest ise DEVA Partili İdris Şahin'den geldi. Şahin katıldığı televizyon programında CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, "CHP 15 belediye teklif ederse tek girmekten vazgeçer misiniz?" soruna cevaben " CHP 5 değil isterse 55 belediye başkanlığı teklif etsin..." dedi.