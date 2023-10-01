CHP'ye küçük ortaktan yerel seçim resti! DEVA Partisi Sözcüsü Şahin: CHP 5 değil isterse 55 belediye versin...

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde 8 benzemezin desteğine rağmen sandıktan hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkmaz sokağa girmişti. Yerel seçimlere gider ayak koalisyon masasında yer alan partilerin tek tek CHP'ye rest çekmesi ve kendi bünyesi altında seçimlere gireceğini açıklaması CHP'de büyük bir kargaşa yaratmaya devam ediyor. Muhalefete bu kez rest ise DEVA Partili İdris Şahin'den geldi. Şahin katıldığı televizyon programında CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, "CHP 15 belediye teklif ederse tek girmekten vazgeçer misiniz?" soruna cevaben " CHP 5 değil isterse 55 belediye başkanlığı teklif etsin..." dedi.