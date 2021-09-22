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CHP'nin tehlikeli adımı! A Haber canlı yayınında anlattı: Kandil - İmralı ekseninde ipotek... | Millet İttifakı'nda yeni çatlak

A Haber
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Giriş: 22.09.2021 13:35
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" demiş, HDP'li Temelli "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" yanıtını vermişti. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Millet İttifakı'nda nasıl karşılanıyor? Akşener'in tartışmaya yorumu ne olacak? Akşener muhatap tartışmasında neden sessiz? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
CHPnin tehlikeli adımı! CHP'NİN TEHLİKELİ ADIMI!
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