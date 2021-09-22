CHP’nin tehlikeli adımı! A Haber canlı yayınında anlattı: Kandil - İmralı ekseninde ipotek... | Millet İttifakı’nda yeni çatlak

Kürt sorunu tanımından CHP'nin şu anda ne anladığı ve ne anlattığından hiç haberimiz olmadı. Sadece bu sorunun varlığını ifade etti ve böyle bir sorunun da Meclis zemininde çözülebileceğini vurguladı. Eğer bir Kürt sorunundan söz ediyorsak ki ben bunun aslında Kürt kökenli vatandaşların sorunları veya bir terör sorunu olduğunu düşünürüm ama bunun Türkiye'deki karşılığının ne olduğunu ben size söyleyeyim. Eğer bir yerel özerklikten söz ediliyorsa eğer yerel bir meclisten söz ediliyorsa yerel bir asayiş gücünden söz ediliyorsa yerel bir bayraktan söz ediliyorsa dolayısıyla Türkiye'nin bir bölümünde Türkiye'den ayrı bir yapı ve daha sonra da İran – Irak –Suriye ve Türkiye entegrasyonunu sağlayacak PKK terör örgütünün KCK yapılanması olarak adlandırdığı bu meclis yapılanmasının orta uzun vadede söz ediliyor.