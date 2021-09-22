CHP'nin tehlikeli adımı! A Haber canlı yayınında anlattı: Kandil - İmralı ekseninde ipotek... | Millet İttifakı'nda yeni çatlak
CHP lideri, "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" demiş, HDP'li Temelli "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" yanıtını vermişti. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Millet İttifakı'nda nasıl karşılanıyor? Akşener'in tartışmaya yorumu ne olacak? Akşener muhatap tartışmasında neden sessiz? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Müderrisoğlu,
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu muhatap HDP dedi, Sezai Temelli adres olarak İmralı'yı gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" açıklamasına tepkiler dinmiyor. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Millet İttifakı'nda nasıl karşılanıyor? Akşener'in tartışmaya yorumu ne olacak? Akşener muhatap tartışmasında neden sessiz? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
MİLLET İTTİFAKI'NDA "MUHATAP" TARTIŞMASI
CHP Temmuz 2020'de gerçekleştirdiği kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından ifade ettiği dostlarımızla iktidar olmayı hedefliyoruz sözünün pratik karşılığını bugün kamuoyuyla paylaşıyor. Şimdiye kadar el altından veya gizli bana göre yasaklı bir ilişki olarak sürdürdüğü HDP ile flörtünü daha siyasi ve daha açık bir zemine taşımaya çalışıyor. Bu esasen Kılıçdaroğlu ve CHP için iktidar planlaması yapanlar veya yaptıranlar bakımından da bir ön şart.
Kürt sorunu tanımından CHP'nin şu anda ne anladığı ve ne anlattığından hiç haberimiz olmadı. Sadece bu sorunun varlığını ifade etti ve böyle bir sorunun da Meclis zemininde çözülebileceğini vurguladı. Eğer bir Kürt sorunundan söz ediyorsak ki ben bunun aslında Kürt kökenli vatandaşların sorunları veya bir terör sorunu olduğunu düşünürüm ama bunun Türkiye'deki karşılığının ne olduğunu ben size söyleyeyim. Eğer bir yerel özerklikten söz ediliyorsa eğer yerel bir meclisten söz ediliyorsa yerel bir asayiş gücünden söz ediliyorsa yerel bir bayraktan söz ediliyorsa dolayısıyla Türkiye'nin bir bölümünde Türkiye'den ayrı bir yapı ve daha sonra da İran – Irak –Suriye ve Türkiye entegrasyonunu sağlayacak PKK terör örgütünün KCK yapılanması olarak adlandırdığı bu meclis yapılanmasının orta uzun vadede söz ediliyor.
"KÜRT SORUNU DEĞİL TERÖR SORUNUDUR"
Eğer Kürt sorunu diye bu adımların atılması bekleniyorsa o zaman bambaşka bir zeminde bambaşka şeyleri tartışıyoruz demektir. Ortada PKK terör örgütünün yıllardır Türkiye'yi terörize ettiği çok sayıda şehide ve ağır ekonomik maliyete yol açan bu kanlı eylemlerinin sonrasında veya nihai hedefinde böyle bir yapılanmadan bahsediliyorsa buna Kürt sorunu falan diyemezsiniz bu doğrudan doruya terör sorunudur.
10 YILLIK HAFIZANIN SOMUT SONUÇLARI
Ama Kürt kökenli vatandaşların birinci sınıf vatandaş olma hissini pekiştirecek Türkiye ile aidiyetini güçlendirecek kültürel olarak kendisini siyasi olarak ifade etme kanallarını daha da açık tutacak düzenlemeler ve gayretlerden söz ediyorsak bu zaten özünde bir demokrasi sorunudur ve demokrasinin kendi içinde atacağı adımlar ve olgunlaşmasıyla zaten çözülür. AK Parti'nin özellikle Sayın Cumhurbaşkanının o zaman Başbakan olarak Diyarbakır'da bundan 12 yıl önce ortaya koyduğu perspektif sonrasında milli birlik ve kardeşlik projesi olarak devam eden süreç ve nihayet PKK terör örgütünün emperyalist güçlerle Suriye'de işbirliği yaparak Suriye'den Türkiye'ye kantoner yapı ihraç etme planıyla sabote edilen o büyük barış süreci zaten bizim yakın zamanda Kürt kökenli vatandaşlarımız için nelerin niçin yapıldığını ve bundan kimlerin rahatsız olduğunu da gayet güzel özetleyen bir 10 yıllık hafızamızın çok somut sonuçlarıdır.
KANDİL - PKK UZANTILARINA TAŞINDI MI?
CHP yönetimi yakın zamanda Kuzey Irak'ta Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile yaptığı görüşmeyi ve bunun bir Orta Doğu barış ve işbirliği teşkilatını kurmak amacıyla yürütüldüğünü söylediği diplomasiyi Kandil'e ya da PKK'nın uzantılarına taşıyıp taşımadığını kamuoyuna açık samimi bir şekilde ifade etmek durumundadır.
İMRALI-KANDİL-PKK AYRI DÜŞÜNÜLÜMEZ
İkincisi HDP - İmralı - Kandil birbirinin tamamlayıcısı ve bir araya gelince anlamlı bir bütün oluşturan bir resim oluşturan yapının adıdır. O yönüyle bakıldığından İmralı'yı Kandil'den, Kandil'i HDP'den, toplamını da terörden yani PKK terör örgütünün faaliyetlerinden ve bunları kullanan uluslararası unsurlardan ayrı düşünmek mümkün değildir.
CHP'NİN BAŞLATTIĞI TARTIŞMA
Ama öte yandan HDP kendi içinde aynı zamanda bir siyasal koalisyondur. Zaman zaman parti adına söz söyleyenlere ne söylemesi gerektiği fısıldanınca ya o sufle edilen sözü söylerler ya da önceki sözlerini tekzip ederler. Günün sonunda İmralı noktasında özellikle CHP taraftarlarının bugün başlattığı bir tartışmaya tanık oluyoruz. AK Parti böyle bir süreci başlatınca adı çözüm oluyor CHP böyle bir adres gösterince en azından HDP'yi adres gösterince o da terörle işbirliği ya da terörü cesaretlendirme oluyor diye. Bunun hiç bu açıklama tarzıyla zerrece ilgili yok. Çözüm süreci diye ifade edilen milli birlik beraberlik projesi bir devlet projesiydi. Dolayısıyla AK Parti'nin siyasal olarak maliyetini ödediği ama AK Parti'nin bu anlamda İmralı ile müzakere yürüttüğü iddiasını destekleyebilecek bir boyutu yoktu. Bugün Türkiye'yi seven siyasi görüşü ne olursa olsun herkes terörün durdurulması ülkedeki bölücü ve ayrılıkçı hareketlerin son bulması için alınan devlet insiyatifini yürekten destekledi.
CHP'NİN TEHLİKELİ ADIMI
Ama gelinen nokta farklı bugün CHP'nin iktidar olma uğruna vaat ettiği ve Kürt sorunu olarak tanımladığı çerçeve KCK'nın yani PKK'nın yerel ve siyasal kimliğe büründürdüğü meclis yapısının ve Türkiye'yi de içine alan bölgesel 4 ülkeyi de kapsayan Kürdistan Kürt devleti senaryosunun ayrılıkçı bölücü senaryonun aslında başlangıç adımıdır ya da olabilir. CHP bu anlamda bir çözümden değil Kürt sorunu tanımlamasıyla salında emperyalist güçlerin öteden beri savunduğu ve desteklediği faaliyete neredeyse siyasal bir kimlik kazandırmaya doğru tehlikeli bir adım atmaktadır. YPG terör örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki varlığı silahlandırma biçimi ABD'nin bölgeden çekileceğini iddia etmesine rağmen YPG terör örgütünün özellikle petrol bölgelerinde hala muhafaza ve müdafaa etmesi bu oyunun öyle basit sade bir oyun olmadığını Türkiye'nin de her an uyanık ve müteyakkız olması gerektiğini gösteriyor.
TEMELLİ'NİN AÇIKLAMALARI
Kendi içinde doğruları var yani kendi doğruları var ama o doğruları bu ülkeyi ve bu ülkenin bekasını düşünenler bakımından oldukça eğri duruyor. Sezai Temelli HDP adına konuştu. Aslında ortada temelsiz bir durum var. Bu temelsiz durum Türkiye'nin temellerini ilgilendiren bir siyasi temelsizlik durumudur. İster İmralı deyin ister Kandil deyin ister HDP deyin. Barış içinde bir arada Türkiye'ye entegre yaşamak, kendini ifade kanallarını sonuna kadar açık tutmak, kültürel kimliğini teminat altına almak ve bu ülkenin kaderiyle kendi kaderini birleştirmekten söz ediyorsak bunun ne PKK terör örgütünün planıyla ne Kandil ile ne de HDP ile zerrece ilgili olabilir.
CHP'NİN AJANDASINDA BU VAR
Eğer bir bölgesel özerklik diye başlayıp ayrılıkçı bir senaryoyu bölgesel bir planların parçası haline getirmeye dönük bir sorun tanımlayıp daha sonrasında bu adımların atılmasını da içerecek tavizler zincirinden bahsediyorsak ki CHP'nin peşinde koştuğu ajandada bu var. Veya CHP'yi koşturdukları yolun çıktığı adres böylesine tehlikeli bir adrestir. O zaman ister Sezai Temelli İmralı'yı adres göstersin ister Selahattin Demirtaş bunun adresi Meclis'tir desin ister HDP'yi muhatap alacağız desin kendi iradelerinin siyaseten Kandil – İmralı ekseninde ipotek altına alındığını ve bundan da şikayetçi olmadıklarını adeta bunun gönüllüsü ve sözcüsü olduğunu ifade eden insanları hangi kurumsal kimlikle tanımlarsanız tanımlayın çıkacağı yer varacağı sonuç bellidir. Bu da Türkiye'nin tahammül edebileceği hiçbir siyasi iddia ve rekabet uğruna kabul edebileceği bir reçete çözüm ya da yol haritası değildir olamaz.
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