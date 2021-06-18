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CHP’nin “Saadet” stratejisi! Muhafazakarlar için güvence olarak görüyorlar

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Giriş: 18.06.2021 11:39
Saadet Partisi'nde yaşanan kriz CHP yönetiminin yakın takibinde. Kılıçdaroğlu, stratejik ortak olarak gördüğü Temel Karamollaoğlu'nu kaybetmek istemiyor. Öte yandan Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’ın doktoru ve Refah Partisi eski milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Peki Saadet Partisi CHP için neden bu kadar önemli, Kılıçdaroğlu Saadet Partisi üzerinden kimlere ne mesaj veriyor?
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CHP’nin “Saadet” stratejisi!
CHP’nin “Saadet” stratejisi!
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