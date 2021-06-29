CHP'nin medya karargahı Halk TV'de büyük skandal! DHKP-C'nin marşı canlı yayında söylendi

CHP'nin medya tetikçisi Halk TV yeni bir skandala imza attı. Halk TV'de terör örgütü DHKP-C'nin propagandası yapıldı. Görkemli Hatıralar isimli programda "Sanatçılara destek" adı altında yapılan canlı yayında, Grup Yorum'un yargılandığı DHKP-C terör örgütü dava iddianamesinde de delil olarak yer alan 'CEMO' isimli sözde marş söylendi. Sözde marşta adı geçen "CEMO"nun Tunceli'de 1995 yılında öldürülen Cem Güler isimli bir terörist olduğu biliniyor.

Terör örgütü DHKP-C'ye verdiği açık destekle bilinen Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul İl Başkanı olduğu CHP'nin kanalında terör örgütü propagandası yapıldı.

SANATÇILARA DESTEK ADI ALTINDA TERÖR MARŞI

CHP'nin kanalı Halk TV'de İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı katleden terör örgütü DHKP-C'nin sözde marşı okundu.

Görkemli Hatıralar isimli programda "Sanatçılara destek" adı altında yapılan canlı yayında, Grup Yorum'un yargılandığı DHKP-C terör örgütü dava iddianamesinde de delil olarak yer alan 'CEMO' isimli sözde marş söylendi.

GRUP YORUM'UN YARGILANDIĞI DAVADA DELİL OLMUŞTU

Sözde marşta "Alnında yıldızlı bere, elinde mavzeriyle, çıkıp Dersim dağlarında..." gibi ifadeler yer alıyor. Grup Yorum'un 1989'da çıkardığı "Gün Gelir/Cemo" albümündeki Cemo isimli marş, "terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde suç işlemeye alelen teşvik etmekle" suçlanarak iddianameye girmişti.

Grup Yorum da iddianamede, "örgüte üye kazandırmaya çalışmakla ve terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde suç işlemeye alenen teşvik etmekle" suçlanmıştı.

"CEMO"nun Tunceli'de 1995 yılında öldürülen Cem Güler isimli bir terörist olduğu biliniyor.