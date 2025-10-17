17 Ekim 2025, Cuma
CHP'nin Malatya İl Kongresi karıştı! Kongrede yumruklar konuştu
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Malatya İl Kongresi'nde partililer arasında başlayan tartışma tekmelerin, yumrukların konuştuğu kavgaya dönüştü. Partide şaibeli kurultay süreciyle ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor. Delegelere rüşvet olarak verildiği iddia edilen paraların bozdurulduğu döviz bürolarına baskın düzenlendi.