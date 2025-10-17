17 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP'nin Malatya İl Kongresi karıştı! Kongrede yumruklar konuştu
CHP’nin Malatya İl Kongresi karıştı! Kongrede yumruklar konuştu

CHP'nin Malatya İl Kongresi karıştı! Kongrede yumruklar konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2025 12:54
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Malatya İl Kongresi'nde partililer arasında başlayan tartışma tekmelerin, yumrukların konuştuğu kavgaya dönüştü. Partide şaibeli kurultay süreciyle ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor. Delegelere rüşvet olarak verildiği iddia edilen paraların bozdurulduğu döviz bürolarına baskın düzenlendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’nin Malatya İl Kongresi karıştı! Kongrede yumruklar konuştu
2,5 saatlik telefon diplomasisi!
2,5 saatlik telefon diplomasisi!
Gazze’de kırılgan ateşkes! Netanyahu yargılanacak mı?
Gazze'de kırılgan ateşkes! Netanyahu yargılanacak mı?
İsrail’den yardım girişine cenaze bahanesi!
İsrail'den yardım girişine cenaze bahanesi!
Gazze’deki silahlı çetelere İsrail desteği!
Gazze'deki silahlı çetelere İsrail desteği!
Kayseri Savunma Sanayi sergisi!
Kayseri Savunma Sanayi sergisi!
Türk soylular Türkiye’de yabancı sayılmayacak
Türk soylular Türkiye'de yabancı sayılmayacak
İzmir belediyelerinde yine eylem krizi
İzmir belediyelerinde yine eylem krizi
CHP’nin Malatya İl Kongresi karıştı!
CHP'nin Malatya İl Kongresi karıştı!
Sıfır Atık hareketi 8 yaşında!
Sıfır Atık hareketi 8 yaşında!
Terörsüz Türkiye süreci: Bu sefer başaracağız
Terörsüz Türkiye süreci: Bu sefer başaracağız
Türkakım’a sabotaj hazırlığı iddiası!
Türkakım'a sabotaj hazırlığı iddiası!
Gazze ateşkesi diken üstünde ilerliyor!
Gazze ateşkesi diken üstünde ilerliyor!
Daha Fazla Video Göster