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CHP’nin kumbara algısı çöktü! Tutanakta böyle bir ifade yok

CHP'nin "kumbara" algısı çöktü! Tutanakta böyle bir ifade yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 18:34
İBB yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un evindeki aramalara dair ortaya atılan “kumbaraya el konuldu” iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın canlı yayında paylaştığı resmi bilgilere göre, arama tutanağında kumbara veya çocuklara ait ziynet eşyalarla ilgili hiçbir ifade yer almıyor. Tutanakta yalnızca kasada bulunan döviz ve altınlara ilişkin kayıtlar bulunurken, bu detaylara Gözdem Ongun’un da imza attığı belirlendi. Karataş, CHP medyasının algı ve duygu sömürüsüyle yolsuzluk gerçeğini perdelemeye çalıştığını vurguladı. İşte detaylar...
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CHP’nin kumbara algısı çöktü! Tutanakta böyle bir ifade yok
CHP’nin kumbara algısı çöktü! Tutanakta böyle bir ifade yok
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