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CHP'nin Katar düşmanlığına halktan tepki

A Haber
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Giriş: 09.12.2020 11:40
Güncelleme:09.12.2020 14:30
CHP her fırsatta Türkiye ile Katar ile yapılan anlaşmalara karşı çıkıyor. Peki bunun nedeni ne olabilir? CHP'nin bu tutumu nereden geliyor? A Haber ekipleri bu soruyu vatandaşa sordu. İşte yanıtlar...

CHP her fırsatta Türkiye ile Katar ile yapılan anlaşmalara karşı çıkıyor. Peki bunun nedeni ne olabilir? CHP'nin bu tutumu nereden geliyor? A Haber ekipleri bu soruyu vatandaşa sordu.

Son dakika: Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mu? A Haberde flaş değerlendirme: Kaybettiğinde yine o koltukta oturabilir SON DAKİKA: MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU MU? A HABER'DE FLAŞ DEĞERLENDİRME: KAYBETTİĞİNDE YİNE O KOLTUKTA OTURABİLİR
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