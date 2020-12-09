CHP'nin Katar düşmanlığına halktan tepki

CHP her fırsatta Türkiye ile Katar ile yapılan anlaşmalara karşı çıkıyor. Peki bunun nedeni ne olabilir? CHP'nin bu tutumu nereden geliyor? A Haber ekipleri bu soruyu vatandaşa sordu. İşte yanıtlar...

CHP her fırsatta Türkiye ile Katar ile yapılan anlaşmalara karşı çıkıyor. Peki bunun nedeni ne olabilir? CHP'nin bu tutumu nereden geliyor? A Haber ekipleri bu soruyu vatandaşa sordu.