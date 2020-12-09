Son dakika: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mu? A Haber'de flaş değerlendirme: Kaybettiğinde yine o koltukta oturabilir
Son dakika haberi… Siyasetin gündeminde yine CHP'de yaşanan skandallar ve parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce var. İnce, parti kuracağını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı konuşuluyor. Diğer yandan da CHP teşkilatlarındaki taciz skandalları ile ilgili süreç de devam ediyor. CHP içindeki yetkililerin konuya sessiz tavırları da sürüyor. Peki CHP'den kimler İnce'nin partisine geçecek? Parti kuracağını açıklayan İnce CHP'yi böler mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı mı? Millet İttifakı ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak mı? CHP'liler neden sessiz? Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İletişimci – Yazar Ali Saydam A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Siyasetin gündeminde yine CHP'de yaşanan skandallar ve parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce var. İnce, parti kuracağını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı konuşuluyor. Diğer yandan da CHP teşkilatlarındaki taciz skandalları ile ilgili süreç de devam ediyor. CHP içindeki yetkililerin konuya sessiz tavırları da sürüyor. Peki CHP'den kimler İnce'nin partisine geçecek? Parti kuracağını açıklayan İnce CHP'yi böler mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı mı? Millet İttifakı ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak mı? CHP'liler neden sessiz? Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İletişimci – Yazar Ali Saydam A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu:
CHP'NİN STRATEJİSİ
CHP'nin yakın zaman stratejisi görmemek, duymamak, önemsememek, varsa üstünü örtmek dolaysıyla da değersizleştirerek bildiği yolda ilerlemek üzerine kurulu. Bu en azından Genel Merkez yaklaşımı için ve siyaseti için belirgin bir stratejik yaklaşım.
BU YÜRÜYÜŞLE BİR SAATTE VARIRSINIZ
Siyasi partileri sosyo-ekonomik koşullar reel politiğin doğrudan dinamikleri dünyaya getirir fakat millet büyütür. Vakti zamanında mahrumiyet bölgesindeki bir ilçeye kaymakam atanır arabasıyla belli bir yere geldikten sonra araba arızalanınca kasabaya yürüyerek gitmek zorunda kalır. Bir köylü görür ona sorar kasabaya ne kadar gidebilirim diye. Köylü cevap vermez birkaç kez cevap alamayınca ne ilginç insanlar diye düşünüp yürümeye başlar. Bir süre sonra arkasından bir ses duyar o köylü bu yürüyüşle bir saatte varırsınız der. Dolaysıyla Muharrem İnce'nin CHP'yi düzeltemezsek yeni parti kuracağız söylemi bir yürüyüşünü görmeyi gerektirecek bir söylem.
KILIÇDAROĞLU'NUN SON SEÇİMİ OLACAK
Ama şu bir gerçek yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun son seçimi olacak. Dolayısıyla son kozunu oynadığı için önceki gün bütçe görüşmelerinde aday olabileceğine ilişkin yarı kapıyı aralamış pozisyonu vardı. Bugün itibariyle ben sadece anlık bir cevap verdim Millet İttifakı üyelerimizle birlikte değerlendireceğiz bugün itibariyle belli değil şeklinde yine tahmin ettiğimiz cevabı verdi.
İNCE VE GENEL MERKEZ ARASINDAKİ FARK
Muharrem İnce CHP'ye oy ve gönül verenlerin önemlice bir bölümünün mecburiyetten oy verdiği iddiasıyla yola çıkıyor. Genel Merkez ise son kurultayda dostlarımızla iktidar olacağız söylemine dayalı politikasını sonuna kadar sürdürüp CHP örgütlerine İnce'yi yok sayması, görmemesi, duymaması, bilmemesi şeklinde bir direktif veriyor.
İletişimci – Yazar Ali Saydam:
KAYBETTİĞİNDE YİNE O KOLTUKTA OTURABİLİR
Dünya üzerinde 12 defa seçim kaybetmiş bir parti liderinin hala o koltukta oturduğuna pek sık rastlanmamıştır. Kemal Kılıçdaroğlu bu siyasi partiler kanununu çerçevesinde delegeleri tutarak cumhurbaşkanlığı seçimine aday olsa da kaybettiğinde yine o koltukta kalabilir.
GEÇMİŞTE DE KESİNLİKLE ADAY OLMAYACAĞIM DEMİŞTİ
Sayın Kılıçdaroğlu geçmişte bu tür sözlerle malul. Mesela Baykal'la görüşmesinden sonra kesinlikle aday olmayacağım deyip, 24 saat mi geçti aradan 48 saat mi tam hatırlamıyorum, bir gün sonra Genel Merkeze gidip adaylığını açıklamış olan bir zat. O nedenle bu ettiği lafların da bir kıymeti olduğu kanaatinde değilim.