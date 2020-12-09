BU YÜRÜYÜŞLE BİR SAATTE VARIRSINIZ

Siyasi partileri sosyo-ekonomik koşullar reel politiğin doğrudan dinamikleri dünyaya getirir fakat millet büyütür. Vakti zamanında mahrumiyet bölgesindeki bir ilçeye kaymakam atanır arabasıyla belli bir yere geldikten sonra araba arızalanınca kasabaya yürüyerek gitmek zorunda kalır. Bir köylü görür ona sorar kasabaya ne kadar gidebilirim diye. Köylü cevap vermez birkaç kez cevap alamayınca ne ilginç insanlar diye düşünüp yürümeye başlar. Bir süre sonra arkasından bir ses duyar o köylü bu yürüyüşle bir saatte varırsınız der. Dolaysıyla Muharrem İnce'nin CHP'yi düzeltemezsek yeni parti kuracağız söylemi bir yürüyüşünü görmeyi gerektirecek bir söylem.