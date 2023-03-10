CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten çarpıcı sözler: Kemal Kılıçdaroğlu tıpış tıpış HDP ile gidecek görüşecek | İmamoğlu ve Yavaş'ın yapacağı görevi açıkladı

Son dakika haberi... 6'lı koalisyon büyük krizlerin sonucunda seçime sayılı günler kala cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıkladı. Masa ise yeni krizlere gebe. Hangi partiye ne kadar milletvekili verilecek? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın olası bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığında görevleri ne olacak? HDP ile görüşmeler koalisyonu nasıl etkileyecek? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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