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CHP’nin delege seçiminde kavga! CHP’li adaylar ve destekçileri kavga etti

A Haber
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Giriş: 22.07.2023 13:34
Son dakika haberleri… CHP Efeler İlçe Başkanlığı delege seçimlerinde gerginlik çıktı. Sandalye ve şişelerin havada uçuştuğu kavgayı polis ayırdı.
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