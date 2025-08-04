CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı?

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının da iptaliyle CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylık süreci enine boyuna konuşuluyor. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık için çalışmalara hız verdiği bildirildi. Yavaş'ın ekibinin Anadolu'daki CHP örgütleriyle temas halinde olduğu belirtiliyor.

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