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CHP’nin boykotuna boykot! 2 Nisan’da alışveriş rekoru kırıldı

CHP’nin boykotuna boykot! 2 Nisan’da alışveriş rekoru kırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 16:03
Ramazan Bayramı tatilinin denk geldiği 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında kartla yapılan harcamalar 321 milyar liraya ulaştı. Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı 2 Nisan günü 70 milyar liralık harcamayla haftanın en fazla harcama yapılan günü olarak öne çıktı.
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CHP’nin boykotuna boykot! 2 Nisan’da alışveriş rekoru kırıldı
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