11 Nisan 2025, Cuma
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CHP’nin boykotuna boykot! 2 Nisan’da alışveriş rekoru kırıldı
Ramazan Bayramı tatilinin denk geldiği 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında kartla yapılan harcamalar 321 milyar liraya ulaştı. Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı 2 Nisan günü 70 milyar liralık harcamayla haftanın en fazla harcama yapılan günü olarak öne çıktı.