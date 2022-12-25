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CHP'nin Başkan Erdoğan hazımsızlığı: Fotoğrafının üzerini Türk bayrağı ile kapattılar

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Giriş: 25.12.2022 01:01
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisi tarafından organize edilen Kayseri Kadın Buluşması'nda konuştu. CHP liderinin konuşacağı salonda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları yan yana yer alıyordu. CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka öncülüğündeki bir grup CHP'li Başkan Erdoğan'ın portresinin üzerini Türk bayrağı ile kapattı. Skandal anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
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