CHP’liler acılı baba Halil yılmaz ile tartıştı! “Benim çocuğum yendi, 10 yıl tedavi görecek"

Sahipsiz hayvanlar ile ilgili kanun teklifinin TBMM’deki komisyon görüşmelerinde provokasyona kalkışan CHP’li milletvekilleri, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın babası Halil Yılmaz ile de tartıştı. Komisyon üyesi CHP’li vekillerin "Çocuklar okula yürüyerek mi gidiyor, servisle gidiyorlar" sözlerine sert tepki gösteren yılmaz, "benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek" dedi.

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