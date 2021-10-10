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CHP'li Tuncay Özkan'ın vatandaş "polislerden artan kumanyaları topluyor" algısı boşa çıktı

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Giriş: 10.10.2021 19:40
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan bir algı operasyonuna daha girişti. Özkan, sosyal medya hesabından vatandaşlar "polislerden artan kumanyaları topluyor" paylaşımı büyük tepki topladı. Adana Emniyet Müdürlüğü, Özkan'ın bu skandal paylaşımını yalanlayan görüntüleri servis etti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı açılış programında, alana gelen vatandaşların üzerlerinde bulunan yiyecek ve içecekler alınmadı.

Vatandaşlar açılış töreninin yapıldığı alandan çıktıktan sonra içeri alınmayan yiyecek ve içeceklerini çıkışta geri aldı.

ÖZKAN'DAN OLUMSUZ ALGI OLUŞTURMA ÇABASI

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sosyal medyada, "Erdoğan'ın büyüme masalları anlattığı alanın girişinde polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor. Saray bu büyük utancı görmez" açıklaması toplumda olumsuz bir algı yaratmaya çalıştı.

ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Açıklamanın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü, törenin yapıldığı alana giren vatandaşların yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerin alındığı görüntüyü ardından program sonunda çıktıkları sırada kendilerinden alınan yiyecek ve içeceklerin verildiği görüntüyü paylaştı.



Paylaşılan görüntüyle birlikte, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sosyal medyada hesabı Twitter'da yaptığı açıklama yalanlandı.

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