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CHP’li Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’dan kadına ağır şiddet

CHP'li Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'dan kadına ağır şiddet

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.03.2025 15:24
Şişli Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın bir kadını feci şekilde darp ettiği görüntüler ortaya çıktı. CHP Eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, darp görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Çakır paylaşımında "Kadın hakları cart curt. CHP’nin Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın bir kadına nasıl şiddet uyguladığını görüyorsunuz" iddiasını dile getirdi
CHP’li Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’dan kadına ağır şiddet
CHP’li Yusuf Özcan’dan kadına ağır şiddet
CHP'li Yusuf Özcan'dan kadına ağır şiddet
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