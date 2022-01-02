CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan terör soruşturmasındaki isimlere ziyaret

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2022 yılının ilk gününde yaptığı ziyaretlere yönelik paylaşımda bulundu. Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı ve Selçuk Kozağaçlı'yı cezaevlerinde ziyaret eden Tanrıkulu, takipçilerine Demirtaş'ın selamını iletirken "Borcumu yerine getiriyorum" ifadelerini kullandı.