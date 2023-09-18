CHP'li Özgür Özel'den tornistan! 4 ay önce 'kefiliz' dediği listelere demediğini bırakmadı

CHP'de genel başkanlık için adaylığını ilan eden Özgür Özel yaptığı açıklamalarla büyük bir çelişkiye imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu "39 milletvekilini başka partilere vermesi unutulmaz hasar bırakmıştır." sözleriyle eleştiren Özel'in aylar önce söz konusu vekil listesini "Sonuna kadar kefiliz" diyerek savunduğu ortaya çıktı.