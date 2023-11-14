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CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'den büyük skandal! Halkı kışkırttı yapılacak hizmeti engellemeye çalıştı

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Giriş: 14.11.2023 09:42
Bursa'da kendisine kaçak malikane yaptıran CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, halka hizmet için yapılacak ve yaklaşık 100 bin haneye elektrik üretecek olan Entegre Katı Atık Geri Kazanım Tesisi'nin yapımına karşı çıktı. Halkı kışkırtan Erdem, "Tesis değil, çöplük yapacaklar" diyerek yalan söyledi.
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