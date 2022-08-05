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CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden teröristleri kahraman ilan eden Serdar Akinan'a servet! Aktarılan para ortaya çıktı

A Haber
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Giriş: 05.08.2022 09:32
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Basın Danışmanı Serdar Akinan'a para akıttığı ortaya çıktı. PKK'lı teröristlerin yuvası Kandil'de Karayılan ile görüşerek kahraman ilan eden Akinan'a belediyeden ayda 5 adet 90 saniyelik reklam filmi için 375 bin TL aldığı da belirtildi. Yılda 4 milyon TL’ye yakın ödeme alan Akinan ekipman ve personel ihtiyacını da Büyükşehir Belediyesi’nden karşılamış.
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