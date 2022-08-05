05 Ağustos 2022, Cuma
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CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden teröristleri kahraman ilan eden Serdar Akinan'a servet! Aktarılan para ortaya çıktı
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Basın Danışmanı Serdar Akinan'a para akıttığı ortaya çıktı. PKK'lı teröristlerin yuvası Kandil'de Karayılan ile görüşerek kahraman ilan eden Akinan'a belediyeden ayda 5 adet 90 saniyelik reklam filmi için 375 bin TL aldığı da belirtildi. Yılda 4 milyon TL’ye yakın ödeme alan Akinan ekipman ve personel ihtiyacını da Büyükşehir Belediyesi’nden karşılamış.