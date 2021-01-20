20 Ocak 2021, Çarşamba
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CHP’li Engin Altay’ın komik tecavüz savunması ne anlama geliyor? Hikmet Genç değerlendirdi

CHP’li ’ın komik taciz-tecavüz savunmasını ekranlarında yayınlanan programında değerlendiren Akşam Gazetesi Yazarı , CHP'nin tecavüz savunmalarıyla ilgili çok çarpıcı tespitlerde bulundu.

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Giriş Tarihi: 20.01.2021
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CHP’li Engin Altay’ın komik tecavüz savunması ne anlama geliyor? Hikmet Genç değerlendirdi

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç CHP'nin parti içindeki tecavüz vakalarıyla ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

CHP’li Engin Altay’ın komik tecavüz savunması ne anlama geliyor? Hikmet Genç değerlendirdi CHP'Lİ ENGİN ALTAY'IN KOMİK TECAVÜZ SAVUNMASI NE ANLAMA GELİYOR? HİKMET GENÇ DEĞERLENDİRDİ

Hikmet Genç'in açıklamaları şu şekilde:

Tecavüz ve taciz olayları ortaya çıktıktan sonra çok sıkıştırdık, çok seslendik, çok köşe yazısı yazdık. Sayın Cumhurbaşkanı çok defa sordu, üzerine gittik. Şimdiye kadar iki tane açıklama vardı bence. Birinci açıklama Sera Kadıgil'indi. Kadıgil dedi ki; 'taciz tecavüz oldu mu? oldu.' Peki 'Olacak mı? Olacak tabii ki çünkü cinsiyet eşitsizliği var.' bu şu demektir; bu sorunlar çözülmedikten sonra biz tacize ve tecavüze devam edeceğiz.

ALTAY'IN AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Son olarak Engin Altay'ın geldiği nokta. Altay ''partideki sapkınlık ve taciz her partiye sirayet edebilir' dedi. 'Sirayet etmek' bulaşmak demektir. Yani 'bu bizde çok var, size de atlamasın' demektir. Uzak durmak lazım o zaman CHP'den.

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