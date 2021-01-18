CHP ve HDP ideolojik olarak nasıl anlaşabiliyor? Metiner’den A Haber’de önemli soru

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Siyasetçi – Yazar Mehmet Metiner, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan’ın ‘’İYİ Parti ile ideolojik olarak anlaşmamız mümkün değil’’ açıklamasından yola çıkarak HDP ve CHP’ye çok kritik bir soru sordu.

Metiner şu ifadeleri kullandı:

''Bizim İYİ Parti ile ideolojik olarak anlaşmamız mümkün değil diyen HDP'li Garo Paylan çok önemli bir itirafta bulunuyor. Eyvallah, buna tamam. Peki, CHP ile ideolojik olarak HDP nasıl anlaşabiliyor? Bu ülkede Kürt halkının varlığını inkar eden, Kürt kimliğini yok varsayan, Kürt dilini yasaklayan yakın tarihlere kadar üniversitelerde 'Kürt' denince çevremizin bize nasıl baktığını hatırlıyoruz. Hâlâ bir sürü ırkçı var. Bu anlayışın tohumlarını atan CHP'dir.''