CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu A Haber’i neden hedef alıyor? A Haber soruyor Kılıçdaroğlu yanıt vermiyor

Toplumun hafızasını ve toplumsal belleği canlandıran geçmişin bugüne ayna olduğunu bilen bugünün yarın için yolu aydınlatan bir ışık olduğunu hafızasından hiç çıkarmayan bir kanal!

Memleketin meselesini kendi meselesi bilen bir televizyon. Darbeye karşı durup FETÖ'ye de meydan okuduğu için hedef olan bir kanal A Haber.