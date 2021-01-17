CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu A Haber’i neden hedef alıyor? A Haber soruyor Kılıçdaroğlu yanıt vermiyor
Hep sorduk ama bir yanıt alamadık, biz sordukça CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sustu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A Haber'den neden rahatsız? Kılıçdaroğlu A Haber'i neden hedef alıyor? Milyonlarca izleyicisi olan A Haber'i sık sık hedef almasının perde arkasında ne var? CHP'nin hedef aldığı A Haber neler yapıyor? Detaylar analiz haberimizde...
Hep sorduk ama bir yanıt alamadık, biz sordukça CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sustu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A Haber'den neden rahatsız? Kılıçdaroğlu A Haber'i neden hedef alıyor? Milyonlarca izleyicisi olan A Haber'i sık sık hedef almasının perde arkasında ne var? CHP'nin hedef aldığı A Haber neler yapıyor? Detaylar analiz haberimizde...
Bir yorum alamadık, biz sordukça CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sustu.
Yüreğiniz yetmez, benim karşıma çıkamazsınız diyor.
Karşısına çıkıp soru soruyoruz ya susuyor ya da engelletiyor.
Medya özgür olmalı diyen bir genel başkanın ağzından çıkanları tekrar edip, soralım ''boynunuza ne takacağımızı iyi biliriz, vatan hainisiniz'' sözünden siz ne anlıyorsunuz? Bizim algıladığımızı paylaşayım. Ki siyasi literatüre hakim bir çok kişi bu anlama geldiğini doğrulayacaktır ki doğruladı.
Nerede durduğumuz ne söylediğimiz ortada. Demokrasinin ve milletin söylediği, gösterdiği taraftır tarafımız. Eleştiri başımızın üstüne. Hakaret edilmediği ve insan gibi yapıldığı sürece, nezaket içinde. Ama bu sözlerde bırakın nezaketi bir kenara, bırakın gazeteciliği, televizyonculuğu bir kenara, insani unsurlardan tamamen yoksun. Direkt "ölüm tehdidi" var, "yağlı urgan" var. Neden? Yaptığımız iş yüzünden.
KILIÇDAROĞLU'NUN HEDEF ALDIĞI A HABER NE Mİ YAPIYOR?
Mesala teröristler CHP liderine saldırdığı anda gazetecilik görevini yapıp, kendisini canlı yayına alıyor A Haber.
İzlesin ya da izlemesin A Haber'i bilenlerin A Haber'i tanıyanların ve A Haber'in aslında bir televizyondan çok daha fazlası olduğunun farkında.
Çünkü A Haber ekipleri, gece gündüz demeden, yağmura soğuğa aldırış etmeden, editöründen yöneticisine muhabirinden spikerine, yönetmeninden kameramanına, ışıkçısından şoförüne kadar, memleketin derdiyle dertleniyor. Ve bunu reyting kaygısı gütmeden yapıyor.
Sırası geldiğinde yani tam yerinde ve hatta zamanında kimseden çekinmeden o, ya da şu - bu ne der diye ürkmeden kafa tutan bir kanal bir televizyon A Haber! Farklılığı herkes susarken konuşabilmesinde!
Herkes susup sütre gerisine çekilirken çekildikleri güvenli alanlardan atıp tutarken veya "aman ha bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılık" derken velhasıl en hararetli günlerde 3 maymun misali görmedim - duymadım - bilmiyorum derken gördüğünü söyleyen bir kanal A Haber!
Toplumun hafızasını ve toplumsal belleği canlandıran geçmişin bugüne ayna olduğunu bilen bugünün yarın için yolu aydınlatan bir ışık olduğunu hafızasından hiç çıkarmayan bir kanal!
Memleketin meselesini kendi meselesi bilen bir televizyon. Darbeye karşı durup FETÖ'ye de meydan okuduğu için hedef olan bir kanal A Haber.
PKK'ya da lanet eden. DEAŞ'ından - DHKPC'sine - YPG'sinden tüm terör örgütlerine "vatan hainisiniz" demeye cesaret eden bir kanal. A Haber milleti hedef alan hakarete, yalana ve fitneye pabuç bırakmadığı için hedefte bir kanal.