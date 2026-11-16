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Tayland'da 4 katlı binada yangın faciası! 11 ölü, 16 yaralı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tayland'da 4 katlı binada yangın faciası! 11 ölü, 16 yaralı

Tayland'ın turistik Phuket Adası'nda yol kenarındaki trafoda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, yakınındaki 4 katlı binaya sıçradı. Motosiklet kiralama dükkânı, restoran ve konutların bulunduğu binada alevler kısa sürede yayıldı. Yaklaşık 100 motosikletin yanı sıra akaryakıt, motor yağı, plastik malzeme ve lastiklerin bulunduğu binada yanıcı maddeler yangının büyümesine ve yoğun zehirli duman oluşmasına neden oldu. Feci yangında dumandan zehirlenen 11 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.

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