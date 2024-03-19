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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yangın yeri! 6 bin işçi iş bırakıyor hayat duracak | 250 otobüs kontak kapatıp sefere çıkmayacak

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Giriş: 19.03.2024 10:23
İzmir'de Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için yaklaşık 6 bin işçi bugün (19 Mart Salı) tekrar iş bırakacak. İşçiler, Tunç Soyer’in makamının da bulunduğu Egemenlik Evine yürüyecek. Her gün sefere çıkan 1500 otobüsten 250’si kontak kapatıp sefere çıkmayacak. Otobüslerin sefere çıkmaması ve yürüyüşle birlikte kent içi toplu ulaşımda aksamalar yaşanacak.
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