CHP’li İmamoğlu’nun oteldeki yeni görüntüleri ortaya çıktı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun 'kasası' olarak anılan isimlerle bir otelde yaptığı sır görüşmenin görüntüleri tepkilerin odağına yerleşti. İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde 6 Mart'ta şüpheliler Tuncay Yılmaz, Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, kimliği belirlenemeyen erkek şahsın gelerek görüşme yapılacak alanı gören kameraları kapattığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerde İmamoğlu'nun elinde bir çanta ile geldiği ve ekibinden bir şahsın kameraları peçete ile kapattığı görüldü.