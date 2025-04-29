29 Nisan 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP'li İmamoğlu'nun oteldeki yeni görüntüleri ortaya çıktı!
CHP’li İmamoğlu’nun oteldeki yeni görüntüleri ortaya çıktı!

CHP'li İmamoğlu'nun oteldeki yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2025 02:04
Güncelleme:29.04.2025 02:11
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun 'kasası' olarak anılan isimlerle bir otelde yaptığı sır görüşmenin görüntüleri tepkilerin odağına yerleşti. İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde 6 Mart'ta şüpheliler Tuncay Yılmaz, Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, kimliği belirlenemeyen erkek şahsın gelerek görüşme yapılacak alanı gören kameraları kapattığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerde İmamoğlu'nun elinde bir çanta ile geldiği ve ekibinden bir şahsın kameraları peçete ile kapattığı görüldü.
CHP’li İmamoğlu’nun oteldeki yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Oteldeki yeni görüntüler ortaya çıktı!
Oteldeki yeni görüntüler ortaya çıktı!
Fay tamamen kırıldı
"Fay tamamen kırıldı"
Üşümezsoy’dan A Haber’de çarpıcı yorum!
Üşümezsoy'dan A Haber'de çarpıcı yorum!
Bakanlıktan İstanbul’da deprem tatbikatı!
Bakanlıktan İstanbul’da deprem tatbikatı!
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e deprem tepkisi
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e deprem tepkisi
Otelde kimler hangi gizli kararları aldı?
Otelde kimler hangi gizli kararları aldı?
İzmir Körfezi’nin hali içler acısı
İzmir Körfezi'nin hali içler acısı
CHP ve otelin çelişkili jammer açıklaması!
CHP ve otelin çelişkili jammer açıklaması!
İzinsiz jammer yasaya aykırı
"İzinsiz jammer yasaya aykırı"
Sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!
Sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!
Devlet memurluğuna 35 yaş sınırı geliyor!
Devlet memurluğuna 35 yaş sınırı geliyor!
Türkiye’de deprem fırtınası! Sarsıntılar tetikleyici mi?
Türkiye’de deprem fırtınası! Sarsıntılar tetikleyici mi?
Daha Fazla Video Göster