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CHP'li İBB'den Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında ağaç kıyımı!

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Giriş: 30.06.2021 11:48
CHP'li İBB yönetiminin, yeşile olan düşmanlığı hız kesmeden devam ediyor. Anadolu Yakası'nda yapılan M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının inşa çalışmalarında ağaçların taşınması yerine onları tek tek iş makinesiyle katletmeyi tercih eden İBB sert tepkiler aldı. Sözde çevrecilerin yaşanan bu drama sessiz kalması da dikkatlerden kaçmadı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tepki çeken icraatlarına bir yenisini daha ekledi. M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının inşa çalışmaları sırasında ortaya çıkan görüntüler, vatandaşın tepkisine neden oldu.

AĞAÇLARI TAŞIMAK YERİNE KIYIM YAPMAYI TERCİH ETTİLER
Bölgede bulunan ağaçlar sökülüp, taşımak yerine iş makinesi ile adeta katledildi. Ağaçların kesilerek kaldırılma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere sebep oldu.

SÖZDE ÇEVRECİLERDEN SES YOK
Tepki çeken olay, çakma çevrecilerin de maskesini düşürdü. Daha önce hükümetin çeşitli icraatlarında taşınan ağaçları bahane ederek sokaklara dökülen sözde çevreciler, söz konusu CHP'li İBB olunca ağaçların kesilmesine bile göz yumdu.

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