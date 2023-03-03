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CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında 154 yıla kadar hapis istemi!

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Giriş: 03.03.2023 09:03
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Beşiktaş Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, "Başkan Murat Hazinedar'ın Beşiktaş Belediyesini bir şirket gibi yönettiği, aile şirketi statüsüne getirdiği belediyeyi halka hizmet etmekten çıkarıp ticarethane gibi işletmeye başladığı, halkın her başvurusunda işlem yapılmasını sağlamak için 'bağış' yatırılmasını zorunlu tuttuğu anlaşılmıştır" vurgusu yapıldı.
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