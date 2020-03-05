CHP'li Engin Özkoç, Başkan Eroğan'a hakaret edip Meclis'i karıştırmıştı! İşte Meclis'te Engin Özkoç'un yumruk yediği o an |Video

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Başkan Erdoğan'a skandal ifadeler kullanması TBMM’yi karıştırdı. Meclis’te yumruklar havada uçuşurken AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in, CHP'li Engin Özkoç'a attığı yumruk da kameralara yansıdı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a skandal ifadeler kullanması TBMM'yi karıştırdı. Meclis'te yumruklar havada uçuşurken AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in, CHP'li Engin Özkoç'a attığı yumruk da kameralara yansıdı.



VAHİT KİLER'DEN ÖZKOÇ'A YUMRUK

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in, CHP'li Engin Özkoç'a attığı yumruk da kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan Milliyet gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi'nin çektiği bu görüntü, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine, bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı.